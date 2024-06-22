Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 22 июня, в Украине будет жарко, до +33 градусов. Причем, дожди вероятны на западе и еще в нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"22 июня в Украине безальтернативно сухой будет погода в южной части Украины. Сегодня дожди и грозы - на западе плюс Винницкая и Житомирская области. В Карпатах возможны сильные ливни", - рассказала она.
Температура воздуха в Украине сегодня в дневные часы предполагается в пределах +25...+30 градусов, на юге и юго-западе в субботу +29....+33 градуса.
"В Киеве 22 июня без дождя и +28 градусов", - добавила синоптик.
На днях в соцсетях появилась информация о якобы новой волне пыли, которая направляется из африканской пустыни Сахара в Украину и, в частности, ожидается над Киевом.
Часть украинцев могла поверить в это, поскольку подобное явление для Украины уже не диковинка. Пыль из Сахары над Украиной фиксировали в апреле. Тогда некоторые люди жаловались на недомогание, которое выражалось проблемами с дыхательными путями.
Но в этот раз эта информация оказалась фейком. Синоптики опровергли ее, добавив, что пыли из Сахары не будет в ближайшее время над Киевом.
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