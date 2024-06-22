Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

"22 июня в Украине безальтернативно сухой будет погода в южной части Украины. Сегодня дожди и грозы - на западе плюс Винницкая и Житомирская области. В Карпатах возможны сильные ливни", - рассказала она.

Температура воздуха в Украине сегодня в дневные часы предполагается в пределах +25...+30 градусов, на юге и юго-западе в субботу +29....+33 градуса.

"В Киеве 22 июня без дождя и +28 градусов", - добавила синоптик.