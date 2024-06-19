Київ знову накриє пил із Сахари? Що кажуть синоптики

Пилу із Сахари не буде найближчим часом над Києвом. Інформація, що з'явилася в мережі, не більше, ніж фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Мережею Інтернет шириться новина (з посиланням на Copernicus) про надходження пилу з Сахари на територію України й, ніби він очікується у Києві. Синоптики Українського гідрометеорологічного центру спростовують цю інформацію", - кажуть синоптики.

За їх словами, вони не чекають пустельного пилу над Україною.

"До України надходитиме повітряна маса з північно-західної Європи. Також завтра (20 червня, - ред) ми очікуємо короткочасні дощі з грозами", - кажуть у "Укргідрометцентрі".

Синоптики просять не розповсюджувати фейкові новини.

Пилу з Сахари не буде найближчим часом над Києвом (facebook.com/UkrHMC)