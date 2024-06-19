Київ знову накриє пил із Сахари? Що кажуть синоптики
Пилу із Сахари не буде найближчим часом над Києвом. Інформація, що з'явилася в мережі, не більше, ніж фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Мережею Інтернет шириться новина (з посиланням на Copernicus) про надходження пилу з Сахари на територію України й, ніби він очікується у Києві. Синоптики Українського гідрометеорологічного центру спростовують цю інформацію", - кажуть синоптики.
За їх словами, вони не чекають пустельного пилу над Україною.
"До України надходитиме повітряна маса з північно-західної Європи. Також завтра (20 червня, - ред) ми очікуємо короткочасні дощі з грозами", - кажуть у "Укргідрометцентрі".
Синоптики просять не розповсюджувати фейкові новини.
Пилу з Сахари не буде найближчим часом над Києвом (facebook.com/UkrHMC)
Пил із Сахари
Вперше пил із Сахари в Україні фіксували у квітні 2024 року. Тоді синоптики попереджали, що пил принесла тепла хвиля із західного Середземномор'я.
Важливо, що пил виявився шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей. Пізніше нову хвилю пилу в Україні з пустелі в Африці фіксували і наприкінці квітня.
Погода в Україні
Завтра, 20 червня, в Україні похолодає. Його зумовить холодний атмосферний фронт.
При цьому схід, південь і значна частина центральних областей залишаться в зоні сухої та спекотної погоди. Тоді як в інших регіонах можливі дощі із грозами.
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