Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

"Короткочасні дощі та грози, а при грозах шквали та часом град, передбачаються 7 червня лише в західних областях України. У більшості областей України буде сухо та сонячно, хіба що у Луганській області - якісь локальні грозові дощики майнуть", - розповіла вона.

Протягом дня в Україні +24....+29 градусів, у південній частині +27...+32 градуси.

"На сході можливі сильні пориви північно-західного вітру", - додала Діденко.

Погода у Києві

7 червня у столиці буде коротка суха сонячна пауза посеред дощових робочих буднів, опадів не очікується.

Температура повітря буде триматись на рівні +25...+27 градусів.

Погода влітку в Україні

Довгострокові прогнози метеорологів свідчать про те, що літо 2024 року буде щонайменше дуже теплим у більшій частині Європи. Подекуди людям обіцяють справжню спеку.

Зокрема, як раніше зазначали синоптики, погода в Україні цього літа може принести чимало сюрпризів, бо зараз на неї має вплив два потужних чинники - "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья", а ще - потужна та дуже активна сонячна радіація.

Детальніше - читайте в матеріалі РБК-Україна.