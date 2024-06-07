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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 7 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 7 июня, от дождей, гроз и шквалов будут страдать западные регионы Украины. В Киеве будет комфортно и без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Кратковременные дожди и грозы, а при грозах шквалы и временами град, предусматриваются 7 июня только в западных областях Украины. В большинстве областей Украины будет сухо и солнечно, разве что в Луганской области - какие-то локальные грозовые дожди мелькнут", - рассказала она.

В течение дня в Украине +24...+29 градусов, в южной части +27...+32 градуса.

"На востоке возможны сильные порывы северо-западного ветра", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

7 июня в столице будет короткая сухая солнечная пауза посреди дождевых рабочих будней, осадков не ожидается.

Температура воздуха будет держаться на уровне +25...+27 градусов.

Погода летом в Украине

Долгосрочные прогнозы метеорологов свидетельствуют о том, что лето 2024 будет, по меньшей мере, очень теплым в большей части Европы. Кое-где людям обещают настоящую жару.

В частности, как ранее отмечали синоптики, погода в Украине этим летом может принести немало сюрпризов, потому что сейчас на нее влияют два мощных фактора - "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья", а еще - мощная и очень активная солнечная радиация.

Детальнее – читайте в материале РБК-Украина.

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