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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 12 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 12 травня, в Україні температура повітря вдень буде максимально до +20, а у Сумській області можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У неділю опадів в Україні не передбачається, хіба на Сумщині пройде невеликий дощ", - розповіла вона.

А ось протягом дня, за словами синоптика, в Україні потепліє до +10....+16 градусів, на півдні та на Закарпатті очікується +17....+20 градусів.

У Києві 12 травня без істотних опадів, хіба часом збільшуватиметься хмарність. У суботу тепліше, +15...+17 градусів, в неділю похолоднішає до +11....+13 градусів.

Погода в Україні

Травень в Україні практично досяг своєї середини, але звичного травневого тепла в Україні так і не видно.

Зокрема, синоптики навіть попереджають про заморозки наприкінці місяця.

Детальніше про прогноз на сьогодні – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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