Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 12 травня, в Україні температура повітря вдень буде максимально до +20, а у Сумській області можливі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"У неділю опадів в Україні не передбачається, хіба на Сумщині пройде невеликий дощ", - розповіла вона.
А ось протягом дня, за словами синоптика, в Україні потепліє до +10....+16 градусів, на півдні та на Закарпатті очікується +17....+20 градусів.
У Києві 12 травня без істотних опадів, хіба часом збільшуватиметься хмарність. У суботу тепліше, +15...+17 градусів, в неділю похолоднішає до +11....+13 градусів.
Травень в Україні практично досяг своєї середини, але звичного травневого тепла в Україні так і не видно.
Зокрема, синоптики навіть попереджають про заморозки наприкінці місяця.
Детальніше про прогноз на сьогодні – читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.