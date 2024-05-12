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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 12 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 12 мая, в Украине температура воздуха днем будет максимально до +20, а в Сумской области вероятны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В воскресенье осадков в Украине не предполагается, разве в Сумской области пройдет небольшой дождь", - рассказала она.

А вот в течение дня, по словам синоптика, в Украине потеплеет до +10...+16 градусов, на юге и в Закарпатье ожидается +17...+20 градусов.

В Киеве 12 мая без существенных осадков, разве временами будет увеличиваться облачность. В субботу теплее, +15...+17 градусов, в воскресенье похолодает до +11...+13 градусов.

Погода в Украине

Май в Украине практически достиг своей середины, но привычного майского тепла в Украине так не не видно.

В частности, синоптики даже предупреждают о заморозках в конце месяца. 

Подробнее о прогнозе на сегодня - читайте в материале РБК-Украина.

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