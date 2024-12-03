Синоптик дала прогноз на сьогодні та розповіла, коли в Україні потеплішає

"Сьогодні в Україні погода не зазнає особливих змін. Практично повсюди буде без опадів, бо антициклон, хіба що періодично з туманами", - розповіла вона.

Температура повітря вдень, за даними синоптика, буде коливатись від -2...+3 градусів, у південній частині та в західних областях +1...+6 градусів.

Погода в Києві та коли чекати потепління

У Києві 3 грудня буде без опадів, вдень 0...+2 градусів тепла. Надалі погода в Україні особливо не змінеться.

"Буде без опадів, помірковані градуси, без похолодання, а з 7 по 10 грудня навіть трохи потепліє", - констатувала Діденко.