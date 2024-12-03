UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Синоптик дала прогноз на сьогодні та розповіла, коли в Україні потеплішає

Фото: синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 3 грудня, погода в Україні перебуватиме під впливом антициклону. Також найближчим часом прогнозується потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Сьогодні в Україні погода не зазнає особливих змін. Практично повсюди буде без опадів, бо антициклон, хіба що періодично з туманами", - розповіла вона.

Температура повітря вдень, за даними синоптика, буде коливатись від -2...+3 градусів, у південній частині та в західних областях +1...+6 градусів.

Погода в Києві та коли чекати потепління

У Києві 3 грудня буде без опадів, вдень 0...+2 градусів тепла. Надалі погода в Україні особливо не змінеться.

"Буде без опадів, помірковані градуси, без похолодання, а з 7 по 10 грудня навіть трохи потепліє", - констатувала Діденко.

Підсумки погоди листопада в Києві

Температура повітря в листопаді 2024 в Києві в середньому дорівнювала 2,7 градусам тепла. Це на 0,1 градуса вище за кліматичну норму.

Найхолодніше в столиці було 25 і 27 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилася до 5,8 градуса морозу, а найтепліше - 2 листопада.

Щодо першого тижня грудня в Україні, то погода визначатиметься антициклоном Clemens. Незважаючи на те, що буде сухо, сніг із дощем все ж "проскочать" у кількох областях. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день