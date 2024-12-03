Синоптик дала прогноз на сьогодні та розповіла, коли в Україні потеплішає

Сьогодні, 3 грудня, погода в Україні перебуватиме під впливом антициклону. Також найближчим часом прогнозується потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Сьогодні в Україні погода не зазнає особливих змін. Практично повсюди буде без опадів, бо антициклон, хіба що періодично з туманами", - розповіла вона.
Температура повітря вдень, за даними синоптика, буде коливатись від -2...+3 градусів, у південній частині та в західних областях +1...+6 градусів.
У Києві 3 грудня буде без опадів, вдень 0...+2 градусів тепла. Надалі погода в Україні особливо не змінеться.
"Буде без опадів, помірковані градуси, без похолодання, а з 7 по 10 грудня навіть трохи потепліє", - констатувала Діденко.
Температура повітря в листопаді 2024 в Києві в середньому дорівнювала 2,7 градусам тепла. Це на 0,1 градуса вище за кліматичну норму.
Найхолодніше в столиці було 25 і 27 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилася до 5,8 градуса морозу, а найтепліше - 2 листопада.
Щодо першого тижня грудня в Україні, то погода визначатиметься антициклоном Clemens. Незважаючи на те, що буде сухо, сніг із дощем все ж "проскочать" у кількох областях. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
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