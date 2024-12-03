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Синоптик дала прогноз на сегодня и рассказала, когда в Украине потеплеет

Фото: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 3 декабря, погода в Украине будет находиться под влиянием антициклона. Также в ближайшее время прогнозируется потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Сегодня в Украине погода не претерпит особых изменений. Практически повсюду будет без осадков, потому что антициклон, разве что периодически с туманами", - рассказала она.

Температура воздуха днем, по данным синоптика, будет колебаться от -2...+3 градусов, в южной части и в западных областях +1...+6 градусов.

Погода в Киеве и когда ждать потепления

В Киеве 3 декабря будет без осадков, днем 0...+2 градусов тепла. В дальнейшем погода в Украине особо не изменится.

"Будет без осадков, умеренные градусы, без похолодания, а с 7 по 10 декабря даже немного потеплеет", - констатировала Диденко.

Итоги погоды ноября в Киеве

Температура воздуха в ноябре 2024 года в Киеве в среднем равнялась 2,7 градусам тепла. Это на 0,1 градусов выше климатической нормы.

Холоднее всего в столице было 25 и 27 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 5,8 градусов мороза, а теплее всего - 2 ноября.

Что касается первой недели декабря в Украине, то погода будет определяться антициклоном Clemens. Несмотря на то, что будет сухо, снег с дождем все же "проскочат" в нескольких областях. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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