Синоптик дала прогноз на сьогодні та найближчі дні в Україні

Показники термометрів в Україні сьогодні, 3 травня, "поповзуть" вниз. Але у деяких регіонах тепло все ж втримається на позначці +25 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"У п'ятницю в Україні очікується зниження температури повітря", - констатувала вона.

Зокрема, за даними синоптика, у східних, північних та частині центральних областей денна температура повітря становитиме +16....+19 градусів.

"Проте на півдні та заході втримається справжнє травневе тепло, +20...+25 градусів. Вітер східний та північно-східний, помірний. Дощі в Україні 3 травня малоймовірні", - зазначила Діденко.

У Києві, за її прогнозом, буде без опадів. Хоча, за її словами, тепло дещо і збавить оберти, вдень передбачається близько +19 градусів.

Погода у найближчі дні

4 травня в Україні буде сухе та свіже приємне повітря, +15....+20 градусів.

На Великдень, 5 травня, вночі без опадів, +5...+10 градусів, а на сході +2...+5 градусів. А вдень 5 травня потепліє до +18...+24 градусів, на заході та півночі подекуди короткочасні дощі з грозами, на решті території України - без опадів.

Після 7 травня, як додала синоптик, у більшості областей України переважатиме свіжа погода з температурою повітря +12...+18 градусів.

Підсумки погоди у квітні 2024 у Києві

Квітень 2024 року у Києві своєю погодою встановив нові рекорди. Зокрема, як уточнили в обсерваторії імені Бориса Срезневського, температура протягом місяця перевищила норму на 2,8 градусів. Він став третім найтеплішим у рейтингу спостережень за 144 роки.

За 30 днів синоптикам удалося зафіксувати 13 температурних рекордів. Причому всі вони були встановлені в першій декаді місяця, з 1 по 11 квітня. Наприклад, 4 квітня у Києві зафіксували рекордну швидкість вітру, яка досягла позначок 1944 року. З опадами та ж історія їх випало стільки, що вистачило б на дві місячні норми.