У Києві за 80 років зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру

Сьогодні, 4 квітня, у Києві зафіксували швидкість вітру, яка досягла рекордних "позначок" 1944 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 3 квітня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних для цього дня 18 м/с (65 км/год), що повторило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1944 році", - пише канал.

Температурні рекорди у Києві

31 березня в Києві були зафіксовані два температурні рекорди. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає нормі кінця травня.

Ще три рекорди було зафіксовано 2 квітня: