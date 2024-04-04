У Києві за 80 років зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру
Сьогодні, 4 квітня, у Києві зафіксували швидкість вітру, яка досягла рекордних "позначок" 1944 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
"За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 3 квітня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних для цього дня 18 м/с (65 км/год), що повторило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1944 році", - пише канал.
Температурні рекорди у Києві
31 березня в Києві були зафіксовані два температурні рекорди. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає нормі кінця травня.
Ще три рекорди було зафіксовано 2 квітня:
- мінімальна температура повітря у столиці становила 12,1 градуса тепла. Попереднє рекордне значення 1951 року було перевищено на 2,4 градуса;
- максимальна температура повітря досягла 26,9 градуса тепла, що на 3,8 градуса вище за рекорд 2017 року;
- середньодобова температура повітря склала 16,4 градуса, що перевищило попередній рекордний показник 1990 та 2017 років на 2,4 градуса.
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