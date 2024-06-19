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Синоптик дала прогноз на сьогодні, розповівши, коли в Україні похолодає

Фото: якою буде погода в Україні 19 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 19 червня, в Україні повсюдно стоятиме спека, до +34 градусів. Але вже 20 червня очікується похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"В Україні 19 червня протягом дня очікується +28...+32 градуси, на півдні до +34 градусів. Без дощів", - розповіла вона, додавши, що локальні дощі можливі на Волині, у Чернігівській, Сумській областях.

У Києві 19 червня очікується суха сонячна спекотна погода з температурою повітря +28...+30 градусів.

Похолодання в Україні

20 червня, за словами синоптика, в Україну прийде холодний атмосферний фронт, тому на заході, півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях температура повітря знизиться до +20...+25 градусів, а в північних районах Чернігівської та Сумської областей - навіть до +18...+22 градусів.

"Зниження температури повітря у четвер, зрозуміло, супроводжуватиметься дощами та грозами. Проте схід, південь та значна частина центральних областей ще залишаться і в середу, і в четвер серед сонця та спеки", - попередила Діденко.

20 червня через візит холодного атмосферного фронту в Києві буде до +20...+23 градусів, передбачається короткочасний дощ із грозою (див. карту, - ред).

В Україні похолодає 20 червня (facebook.com/tala.didenko)

Важливо

У зв'язку з проходженням 20 червня атмосферного фронту, атмосферний тиск знизиться, стрибки тиску та градусів можуть негативно вплинути на метеопатів, особливо на людей із серцево-судинними недугами.

Зазначимо, що згідно з нещодавно отриманими даними метеорологів, у Тихому океані "прокинулось" холодне явище Ла-Нінья, що може вплинути на формування погодних умов у всьому світі. Детальніше - в матеріалі.

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