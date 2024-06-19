Синоптик дала прогноз на сегодня, рассказав, когда в Украине похолодает

"В Украине 19 июня в течение дня ожидается +28...+32 градуса, на юге до +34 градусов. Без дождей", - рассказала она, добавив, что локальные дожди возможны на Волыни, в Черниговской, Сумской областях.

В Киеве 19 июня ожидается сухая жаркая солнечная погода с температурой воздуха +28...+30 градусов.

Похолодание в Украине

20 июня, по словам синоптика, в Украину придет холодный атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях температура воздуха снизится до +20...+25 градусов, а в северных районах Черниговской и Сумской областей - даже до +18...+22 градусов.

"Снижение температуры воздуха в четверг, очевидно, будет сопровождаться дождями и грозами. Однако восток, юг и значительная часть центральных областей еще останутся и в среду, и в четверг среди солнца и жары", - предупредила Диденко.

20 июня из-за визита холодного атмосферного фронта в Киеве будет до +20...+23 градусов, предполагается кратковременный дождь с грозой (см. карту, - ред).

В Украине похолодает 20 июня (facebook.com/tala.didenko)