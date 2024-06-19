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Синоптик дала прогноз на сегодня, рассказав, когда в Украине похолодает

Фото: какой будет погода в Украине 19 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 19 июня, в Украине повсеместно будет стоять жара, до +34 градусов. Но уже 20 июня ожидается похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В Украине 19 июня в течение дня ожидается +28...+32 градуса, на юге до +34 градусов. Без дождей", - рассказала она, добавив, что локальные дожди возможны на Волыни, в Черниговской, Сумской областях.

В Киеве 19 июня ожидается сухая жаркая солнечная погода с температурой воздуха +28...+30 градусов.

Похолодание в Украине

20 июня, по словам синоптика, в Украину придет холодный атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях температура воздуха снизится до +20...+25 градусов, а в северных районах Черниговской и Сумской областей - даже до +18...+22 градусов.

"Снижение температуры воздуха в четверг, очевидно, будет сопровождаться дождями и грозами. Однако восток, юг и значительная часть центральных областей еще останутся и в среду, и в четверг среди солнца и жары", - предупредила Диденко.

20 июня из-за визита холодного атмосферного фронта в Киеве будет до +20...+23 градусов, предполагается кратковременный дождь с грозой (см. карту, - ред).

В Украине похолодает 20 июня (facebook.com/tala.didenko)

Важно

В связи с прохождением 20 июня атмосферного фронта, атмосферное давление снизится, скачки давления и градусов могут негативно повлиять на метеопатов, особенно на людей с сердечно-сосудистыми недугами.

Отметим, что, согласно недавно полученным данным метеорологов, в Тихом океане "проснулось" холодное явление Ла-Нинья, что может повлиять на формирование погодных условий во всем мире. Детальнее - в материале.

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