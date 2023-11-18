Синоптик дала прогноз на сьогодні, розповівши, де погода буде найскладнішою

"Найскладнішою очікується погода в західних областях України - мокрий сніг із вітром, холодно та незатишно", - розповіла вона.

За словами синоптика, дощ пройде в суботу на Одещині. На решті території України істотні опади будуть навряд, проте "хмарно і все одно вогко".

Крім цього, як зазначила Діденко, протистояння північного антициклону та південного циклону спричинить посилення вітру, особливо у південній частині із охопленням центру та сходу.

Температура повітря вдень +1...+6 градусів, на узбережжі морів до +9....+11 градусів.

Погода в неділю

Сильний вітер втримається і в неділю. 19 листопада дощі передбачаються у південній частині та на південному сході, із сильним вітром - на морі також штормитиме.

Ввечері в неділю дощ та мокрий сніг пройдуть у західних областях. Решта території України - без істотних опадів.

Температура повітря 19 листопада вночі від +3 до -3, на крайній півночі можливо до -5 градусів. Протягом дня в неділю очікується 0...+4 градуси, на півдні +3...+7 градусів, в Криму до +10 градусів.

Погода в Києві на вихідних

У Києві в суботу та неділю істотних опадів не очікується. Вітер північно-східний, помірний. Вихідні будуть холодними, вночі близько 0, у денні години +2...+4 градуси.

Сильне похолодання в Україні

З 19 по 23 листопада очікується сильне похолодання. Подекуди температура опускатиметься до -14 градусів. Крім того, є висока ймовірність снігу в багатьох областях.