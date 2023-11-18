Синоптик дала прогноз на сегодня, рассказав, где погода будет самой сложной

"Самой сложной ожидается погода в западных областях Украины - мокрый снег с ветром, холодно и неуютно", - рассказала она.

По словам синоптика, дождь пройдет в субботу в Одесской области. На остальной территории Украины существенные осадки будут вряд ли, однако "облачно и все равно сыро".

Кроме этого, как отметила Диденко, противостояние северного антициклона и южного циклона повлечет за собой усиление ветра, особенно в южной части с охватом центра и востока.

Температура воздуха днем +1...+6 градусов, на побережье морей до +9...+11 градусов.

Погода в воскресенье

Сильный ветер удержится и в воскресенье. 19 ноября дожди предусматриваются в южной части и на юго-востоке, с сильным ветром - на море также будет штормить.

В воскресенье вечером дождь и мокрый снег пройдут в западных областях. Остальные территории Украины - без существенных осадков.

Температура воздуха 19 ноября ночью от +3 до -3, на крайнем севере возможно до -5 градусов. В течение дня в воскресенье ожидается 0…+4 градуса, на юге +3…+7 градусов, в Крыму до +10 градусов.

Погода в Киеве на выходных

В Киеве в субботу и воскресенье существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, умеренный. Выходные будут холодными, ночью около 0, в дневные часы +2…+4 градуса.

Сильное похолодание в Украине

С 19 по 23 ноября ожидается сильное похолодание. Кое-где температура будет опускаться до -14 градусов. Кроме того, есть высокая вероятность снега во многих областях.