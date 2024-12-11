Синоптик дала прогноз на сьогодні і завтра, назвавши дату похолодання

"Циклон разом із атмосферними фронтами визначатиме 11 грудня вологу та хмарну погоду в Україні. Пройдуть практично повсюди мокрий сніг та дощ. На заході та півночі місцями ожеледь та налипання мокрого снігу", - розповіла вона.

Крім того, за даними синоптика, видимість через хмарність та опади буде невисокою, через опади на дорогах складно.

"Температура повітря і вночі, і вдень крутитиметься поблизу 0, вдень у південній частині +4...+9, в Криму до +9....+12 градусів", - зазначила Діденко.

Погода в Києві та на найближчі дні: коли похолодає

У Києві у середу, 11 грудня, очікується дощ, часом мокрий сніг, протягом доби температура повітря близько 0.

А вже 12 грудня опадів в Україні поменшає, температура повітря трохи знизиться, а впродовж 13-14 грудня в більшості областей України очікується відчутне похолодання до помірних морозів.

"Тепліша погода відновиться з 15 грудня", - попередила синоптик.