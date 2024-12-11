Синоптик дала прогноз на сегодня и завтра, назвав дату похолодания

"Циклон вместе с атмосферными фронтами будет определять 11 декабря влажную и облачную погоду в Украине. Пройдут практически повсеместно мокрый снег и дождь. На западе и севере местами гололед и налипание мокрого снега", - рассказала она.

Кроме того, по данным синоптика, видимость из-за облачности и осадков будет невысокой, из-за осадков на дорогах сложно.

"Температура воздуха и ночью, и днем будет крутиться вблизи 0, днем в южной части +4...+9, в Крыму до +9....+12 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Киеве и на ближайшие дни: когда похолодает

В Киеве в среду, 11 декабря, ожидается дождь, временами мокрый снег, в течение суток температура воздуха около 0.

А уже 12 декабря осадков в Украине станет меньше, температура воздуха немного снизится, а в течение 13-14 декабря в большинстве областей Украины ожидается ощутимое похолодание до умеренных морозов.

"Более теплая погода восстановится с 15 декабря", - предупредила синоптик.