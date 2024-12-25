Синоптик дала прогноз на Різдво та розповіла про погоду на Новий рік

"Різдво в Україні буде із снігом в навколокарпатських областях та з дощем - у південній частині", - розповіла вона, додавши, що таку погоду в цих регіонах зумовить циклон.

На решті території України, за даними синоптика, очікується переважно хмарна погода, але без опадів.

"Її зумовить антициклональний масштабний масив, що займає значну частину континентальної Європи. Протягом дня 25 грудня в Україні передбачається +1...+4 градусів, на заході та крайній півночі від -2...+2 градусів, у південній частині +4...+9, в Криму до +12 градусів", - зазначила Діденко.