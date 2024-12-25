Синоптик дала прогноз на Рождество и рассказала о погоде на Новый год

"Рождество в Украине будет со снегом в околокарпатских областях и с дождем - в южной части", - рассказала она, добавив, что такую погоду в этих регионах обусловит циклон.

На остальной территории Украины, по данным синоптика, ожидается преимущественно облачная погода, но без осадков.

"Ее обусловит антициклональный масштабный массив, занимающий значительную часть континентальной Европы. В течение дня 25 декабря в Украине предполагается +1...+4 градусов, на западе и крайнем севере от -2...+2 градусов, в южной части +4...+9, в Крыму до +12 градусов", - отметила Диденко.