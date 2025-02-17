Синоптик дала прогноз погоди на завтра
В Україні найближчої ночі очікуються морози. За прогнозом, холодна погода протримається до кінця тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За даними Діденко, в Україні протримається морозна погода. Зокрема, найближчої ночі очікується до -15 градусів. Холодніше буде на сході та північному сході України - до -19 градусів. Вдень у вівторок мороз послабне до -6 градусів.
Зазначається, що завтра опади в Україні малоймовірні.
Вона зауважила, що підвищення температури повітря до комфортних градусів в Україні передбачається з 24-го лютого.
Погода в Києві
Діденко уточнила, що у Києві завтра буде сухо. Температура повітря вночі очікується до -14 градусів, а вдень до -4 градуси.
Що кажуть в "Укргідрометцентрі"
За даними "Укргідрометцентру, завтра в Україні можлива мінлива хмарність. На дорогах, крім Закарпаття та Криму, місцями ожеледиця. Вітер буде змінним, 3-8 м/с.
Детально про те, якою буде погода протягом тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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