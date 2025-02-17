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Синоптик дала прогноз погоди на завтра

Понеділок 17 лютого 2025 15:20
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Синоптик дала прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 18 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні найближчої ночі очікуються морози. За прогнозом, холодна погода протримається до кінця тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, в Україні протримається морозна погода. Зокрема, найближчої ночі очікується до -15 градусів. Холодніше буде на сході та північному сході України - до -19 градусів. Вдень у вівторок мороз послабне до -6 градусів.

Зазначається, що завтра опади в Україні малоймовірні.

Вона зауважила, що підвищення температури повітря до комфортних градусів в Україні передбачається з 24-го лютого.

Погода в Києві

Діденко уточнила, що у Києві завтра буде сухо. Температура повітря вночі очікується до -14 градусів, а вдень до -4 градуси.

Що кажуть в "Укргідрометцентрі"

За даними "Укргідрометцентру, завтра в Україні можлива мінлива хмарність. На дорогах, крім Закарпаття та Криму, місцями ожеледиця. Вітер буде змінним, 3-8 м/с.

Детально про те, якою буде погода протягом тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Гідрометцентр Погода в Україні Наталка Диденко
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