Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 22 травня, практично по всій території буде переважати тепла повітряна маса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За даними Діденко, сьогодні стовпчик термометра протягом дня буде показувати від +18 до +24 градуси.
Однак на Житомирщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині прогнозуються дощі з грозами. На решті території країни переважатиме суха погода.
У Києві сьогодні буде без істотних опадів. Вдень температура повітря очікується до +22 градусів.
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