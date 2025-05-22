Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні

Раніше ми писали про те, чому весняний місяць, травень, видався на диво прохолодним. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали про те, що Карпати посеред травня записав сніг.

Також Наталка Діденко розповіла, якою очікується погода у столиці на День Києва, 25 травня.

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