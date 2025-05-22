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Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 22 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні сьогодні, 22 травня, практично по всій території буде переважати тепла повітряна маса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, сьогодні стовпчик термометра протягом дня буде показувати від +18 до +24 градуси. 

Однак на Житомирщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині прогнозуються дощі з грозами. На решті території країни переважатиме суха погода.

Погода у Києві

У Києві сьогодні буде без істотних опадів. Вдень температура повітря очікується до +22 градусів.

Раніше ми писали про те, чому весняний місяць, травень, видався на диво прохолодним. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали про те, що Карпати посеред травня записав сніг.

Також Наталка Діденко розповіла, якою очікується погода у столиці на День Києва, 25 травня.

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