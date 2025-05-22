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Синоптик дала прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 22 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня, 22 мая, практически по всей территории будет преобладать теплая воздушная масса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, сегодня столбик термометра в течение дня будет показывать от +18 до +24 градуса.

Однако на Житомирщине, Винницкой, Сумской и Харьковской областях прогнозируются дожди с грозами. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня будет без существенных осадков. Днем температура воздуха ожидается до +22 градусов.

Ранее мы писали о том, почему весенний месяц, май, выдался на удивление прохладным. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали о том, что Карпаты посреди мая записал снег.

Также Наталка Диденко рассказала, какой ожидается погода в столице на День Киева, 25 мая.

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