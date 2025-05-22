Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 22 травня, практично по всій території буде переважати тепла повітряна маса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

У Києві сьогодні буде без істотних опадів. Вдень температура повітря очікується до +22 градусів.

Однак на Житомирщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині прогнозуються дощі з грозами. На решті території країни переважатиме суха погода.

За даними Діденко, сьогодні стовпчик термометра протягом дня буде показувати від +18 до +24 градуси.

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