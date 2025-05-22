Синоптик дала прогноз погоды на сегодня
В Украине сегодня, 22 мая, практически по всей территории будет преобладать теплая воздушная масса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По данным Диденко, сегодня столбик термометра в течение дня будет показывать от +18 до +24 градуса.
Однако на Житомирщине, Винницкой, Сумской и Харьковской областях прогнозируются дожди с грозами. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.
Погода в Киеве
В Киеве сегодня будет без существенных осадков. Днем температура воздуха ожидается до +22 градусов.
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