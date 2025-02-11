Синоптик дала прогноз на 12 лютого та розповіла, коли чекати снігопадів в Україні

У середу, 12 лютого, на погоду в Україні все ще впливатиме антициклон. Саме тому опадів у вигляді снігу не варто очікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

"Мороз найближчим часом стрибатиме і маскуватиметься під лагідного, але ви не вірте. Бо все одно до кінця місяця, принаймні за попередніми прогнозами, домінуватиме холодна погода", - зазначила Діденко.

За її словами, найближчої ночі передбачається від -5 до -11 градусів, найхолодніші області - Луганська, Харківська, Сумська. А ось вдень у середу очікується від -2 до -6 градусів. Водночас на півдні України та в західних областях буде відчутно тепліше, до +3 градуси, а на Закарпатті до +7 градусів.

У Києві завтра буде сухо та морозно. Стовпчик термометра вночі показуватиме до -9 градусів, а вдень -2 градуси.

Прогноз на другу частину тижня

За даними Діденко, 13-15 лютого в Україні справді трохи підвищиться температура повітря.

А вже з п'ятниці, 14-го лютого, починаючи із західних областей Україну накриють атмосферні фронти, які принесуть сніг.

"Усі мрійники про сніг та сніжки можуть вже порадіти. Зима триває, мороз переважатиме, що логічно взимку, як не кажіть, сніг - буде", - написала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наразі на погоду в Україні впливає потужний антициклон. А морози в Україні протримаються протягом усього поточного тижня.