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Синоптик дал прогноз на день выборов

Новости » Общество    20.07.2019 - 12:44
Синоптик дал прогноз на день выборов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Местами температура поднимется до +32

Погода в Украине в день внеочередных парламентских выборов, 21 июля, будет жаркой и солнечной, но местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, в воскресенье погода будет преимущественно теплой, днем температура будет колебаться от +25 до +30 градусов. В южных, восточных и центральных областях воздух местами прогреется до +32.

Синоптик дал прогноз на день выборов

В западных, северных, а также в Винницкой и Кировоградской областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории страны осадков не ожидается.

Кроме того, в Киеве завтра возможен локальный грозовой дождь. Столбики термометров в столице покажут от +26 до +29 градусов.

Синоптик дал прогноз на день выборов

Напомним, по данным Украинского Гидрометцентра в субботу, 20 июля, ожидается ухудшение погоды в западных областях страны. На западе сегодня ожидаются грозовые дожди, на остальной территории - без осадков. В южных областях днем воздух прогреется до +31, ночью будет держаться на уровне +15...+17.

В столице, по прогнозу Гидрометцентра, без осадков, но с переменной облачностью. Днем столбики термометров покажут +26...+28, ночью +14...+16.

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