Синоптик дала прогноз на день виборів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місцями температура підніметься до +32

Погода в Україні в день позачергових парламентських виборів, 21 липня, буде спекотною та сонячною, але місцями очікуються короткочасні дощі з грозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, у неділю погода буде переважно теплою, вдень температура коливатиметься від +25 до +30 градусів. У південних, східних та центральних областях повітря місцями прогріється до +32.

У західних, північних, а також у Вінницькій та Кіровоградській областях очікуються короткочасні дощі з грозами. На решті території країни опадів не очікується.

Крім того, у Києві завтра можливий локальний грозовий дощ. Стовпчики термометрів у столиці покажуть від +26 до +29 градусів.

Нагадаємо, за даними Українського Гідрометцентру у суботу, 20 липня, очікується погіршення погоди у західних областях країни. На заході сьогодні очікуються грозові дощі, на іншій території - без опадів. У південних областях вдень повітря прогріється до +31, вночі триматиметься на рівні +15…+17.

У столиці, за прогнозом Гідрометцентру, без опадів, але з мінливою хмарністю. Вдень стовпчики термометрів покажуть +26…+28, вночі +14…+16.