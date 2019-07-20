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Синоптик дала прогноз на день виборів

Новини » Суспільство    20.07.2019 - 12:44
Синоптик дала прогноз на день виборів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місцями температура підніметься до +32

Погода в Україні в день позачергових парламентських виборів, 21 липня, буде спекотною та сонячною, але місцями очікуються короткочасні дощі з грозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, у неділю погода буде  переважно теплою, вдень температура коливатиметься від +25 до +30 градусів. У південних, східних та центральних областях повітря місцями прогріється до +32.

Синоптик дала прогноз на день виборів

У західних, північних, а також у Вінницькій та Кіровоградській областях очікуються короткочасні дощі з грозами. На решті території країни опадів не очікується.

Крім того, у Києві завтра можливий локальний грозовий дощ. Стовпчики термометрів у столиці покажуть від +26 до +29 градусів.

Синоптик дала прогноз на день виборів

Нагадаємо, за даними Українського Гідрометцентру у суботу, 20 липня, очікується погіршення погоди у західних областях країни. На заході сьогодні очікуються грозові дощі, на іншій території - без опадів. У південних областях вдень повітря прогріється до +31, вночі триматиметься на рівні +15…+17.

У столиці, за прогнозом Гідрометцентру, без опадів, але з мінливою хмарністю. Вдень стовпчики термометрів покажуть +26…+28, вночі +14…+16.

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