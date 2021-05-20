UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Синоптическая ситуация изменится: на Украину надвигается антициклон VESNA

Автор: Инна Собора

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в Украине несколько изменится. С запада начнет распространяться влияние поля высокого атмосферного давления - антициклона VESNA.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В то же время, синоптики предупреждают, что небольшие дожди и грозы еще будут наблюдаться ближайшей ночью и утром в большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях

"Однако в дневные часы в Украине уже будет преобладать погода без существенных осадков", - сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях ночью и утром дождь, местами гроза, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер ожидается северо-западный и северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11 градусов, в западных областях 3-8 градусов тепла, днем 15-20 градусов, на востоке и юго-востоке страны ночью 9-14 градусов, днем 20-25 градусов; на высокогорье Карпат ночью 1-6 градусов тепла, днем 5-10 градусов.

Напомним, несмотря на дождливую погоду в большинстве областей, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали, когда в Украине прекратятся грозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины теплоснабжениеПогода