Синоптична ситуація зміниться: на Україну насувається антициклон VESNA

Водночас, синоптики попереджають, що невеликі дощі та грози ще спостерігатимуться найближчої ночі та ранку у більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях

"Проте в денні години в Україні вже переважатиме погода без істотних опадів", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, у більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях вночі та вранці дощ, подекуди гроза, на решті території без істотних опадів.

Вітер очікується північно-західний та північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11 градусів, в західних областях 3-8 градусів тепла, вдень 15-20 градусів, на сході та південному сході країни вночі 9-14 градусів, вдень 20-25 градусів; на високогір'ї Карпат вночі 1-6 градусів тепла, вдень 5-10 градусів.