З сином на руках: вагітна Ріанна підкорила Париж модними виходами (фото)
На тижні моди в Парижі Ріанна вкотре довела, що материнство та вагітність - не перепона для сміливих модних рішень.
Артистка продемонструвала стильні образи та підкорила рідкісним виходом з другим сином. Детальніше про те, які образи обрала майбутня мама, розповідає РБК-Україна.
На показі Dior Homme
Співачка прикувала увагу стильним виходом з чоловіком та батьком своїх дітей, репером A$AP Rocky.
Майбутня мама обрала м’ятно-зелену подовжену жилетку та білосніжну сорочку, поверх яких накинула чорний кейп із флористичною вишивкою та контрастною бірюзово-помаранчевою підкладкою.
Наряд доповнили об’ємні штани сірого кольору, прямокутні жовті окуляри та прикраси. Волосся зірка зібрала у недбалий пучок, що додало легкості образу.
Поруч сяяв A$AP Rocky, який для виходу обрав світлу сорочку і джинси сірого відтінку. Доповненням образу стала кольорова краватка.
Вихід з сином
Того ж дня зіркова пара завітала на дебютну презентацію AWGE - креативної платформи Rocky. Ріанна обрала смугасту сорочку оверсайз, мініспідницю в морському стилі та сумку Dior.
Головним героєм виходу став 2-річний син пари Ріот, якого вагітна співачка тримала на руках. Хлопчик був одягнений у дитячу байкерську куртку Harley Davidson з фіолетовими широкими штанами. Його волосся було зачесане наверх, що нагадувало фірмовий стиль його батька.
Нагадаємо, у Ріанни та Rocky також підростає старший син RZA, який народився у 2022 році. Про третю вагітність артистка оголосила під час появи на Met Gala 2025.
Раніше в родині співачки сталася трагедія. Помер тато Ріанни - Роналда Фенті не стало у віці 70 років наприкінці травня. Раніше ми розповідали, що відомо про стосунки батька та доньки.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: People, InStyle.