С сыном на руках: беременная Рианна покорила Париж модными выходами (фото)

На неделе моды в Париже Рианна в очередной раз доказала, что материнство и беременность - не преграда для смелых модных решений.

Артистка продемонстрировала стильные образы и покорила редким выходом со вторым сыном. Подробнее о том, какие образы выбрала будущая мама, рассказывает РБК-Украина .

На показе Dior Homme

Певица приковала внимание стильным выходом с мужем и отцом своих детей, рэпером A$AP Rocky.

Будущая мама выбрала мятно-зеленую удлиненную жилетку и белоснежную рубашку, поверх которых накинула черный кейп с флористической вышивкой и контрастной бирюзово-оранжевой подкладкой.

Наряд дополнили объемные брюки серого цвета, прямоугольные желтые очки и украшения. Волосы звезда собрала в небрежный пучок, что добавило легкости образу.

Рядом сиял A$AP Rocky, который для выхода выбрал светлую рубашку и джинсы серого оттенка. Дополнением образа стал разноцветный галстук.

Выход с сыном

В тот же день звездная пара посетила дебютную презентацию AWGE - креативной платформы Rocky. Рианна выбрала полосатую рубашку оверсайз, мини-юбку в морском стиле и сумку Dior.

Главным героем выхода стал 2-летний сын пары Риот, которого беременная певица держала на руках. Мальчик был одет в детскую байкерскую куртку Harley Davidson с фиолетовыми широкими брюками. Его волосы были зачесаны наверх, что напоминало фирменный стиль его отца.

Напомним, у Рианны и Rocky также подрастает старший сын RZA, который родился в 2022 году. О третьей беременности артистка объявила во время появления на Met Gala 2025.

Ранее в семье певицы произошла трагедия. Умер папа Рианны - Роналда Фенти не стало в возрасте 70 лет в конце мая. Ранее мы рассказывали, что известно об отношениях отца и дочери.