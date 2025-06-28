Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: яку сукню обрала наречена (фото)

Мільярдер Джефф Безос та його обраниця Лорен Санчес офіційно стали подружжям.

Яку сукню обрала наречена та що відомо про святкування, розповідає РБК-Україна .

Що відомо про весілля

Одне з найгучніших весіль року пройшло з розмахом у Венеції серед природи 27 червня. Головною зіркою події стала наречена, яка обрала сукню від Dolce & Gabbana.

Санчес поділилася першими знімками у фотоблозі, де вже до свого прізвища додала Безос.

Примітно, що сторінку вона вирішила закрити, а більшість фото приховати.

Свою сукню наречена назвала "поезією в тканині" і звернулася до модного дому.

"Дякую за магію, яку ви створили", - написала вона.

Весільний наряд з мереживом, високою горловиною та довгими рукавами ідеально підкреслив фігуру Лорен.

Королівського шарму додав розкішний шлейф та легка фата. Мільярдер своєю чергою обрав класичний смокінг з метеликом.

Загалом на святі, яке проходило на острові Сан-Джорджо-Маджоре, були присутні 200 людей.

Серед зірок - родина Кардаш'ян-Дженнер, Опра, Ашер, Орландо Блум, Леонардо ДіКапріо та інші.

Що відомо про весільну сукню

Лорен почала планувати створення наряду ще півтора року тому. На дизайн її надихнули фотографії Софі Лорен.

"Я досліджувала світлини наречених 1950-х років. Хотіла згадати минуле і побачила Софі Лорен, її руки були ось так (імітує молитовну позу). Вона була у високому мереживі аж до шиї. Я сказала: "Це воно. Це та сама сукня", - поділилася вона.

Lauren Sánchez is wearing a custom made BRIDAL Dolce & Gabbana dress for her wedding with Jeff Bezos, inspired by the look of Sophia Loren in a movie ‘Houseboat’ of 1958. pic.twitter.com/vqmXSKJsIz — La Mode Unknown (@LaModeUnknown) June 27, 2025

За словами Санчес, це перший наряд, який вона коли-небудь одягала і який настільки закриває груди.

Напередодні події наречена знялася для Vogue, де не лише розповіла усі деталі щодо створення весільного образу, а й продемонструвала наряд у всій красі.

Що відомо про стосунки молодят

Це буде другий шлюб для пари. Вони мають семеро дітей від попередніх союзів: четверо у Безоса, троє у Санчес.

Після розлучень почали публічно зустрічатися у 2019-му році, а заручилися у травні 2023-го.

Мільярдер зробив пропозицію за вечерею на розкішній яхті, де вручив коханій масивну обручку з діамантом, вартість якої оцінюється у 2-5 мільйони доларів.

Нагадаємо, що Безос є засновником Blue Origin, яка організувала той самий жіночий політ у космос. Тоді у подорож зокрема вирушили Кеті Перрі та сама Лорен.