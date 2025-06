Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: яку сукню обрала наречена (фото)

Одне з найгучніших весіль року пройшло з розмахом у Венеції серед природи 27 червня. Головною зіркою події стала наречена, яка обрала сукню від Dolce & Gabbana.

Санчес поділилася першими знімками у фотоблозі, де вже до свого прізвища додала Безос.

Примітно, що сторінку вона вирішила закрити, а більшість фото приховати.

Свою сукню наречена назвала "поезією в тканині" і звернулася до модного дому.

"Дякую за магію, яку ви створили", - написала вона.

Весільний наряд з мереживом, високою горловиною та довгими рукавами ідеально підкреслив фігуру Лорен.

Королівського шарму додав розкішний шлейф та легка фата. Мільярдер своєю чергою обрав класичний смокінг з метеликом.

Загалом на святі, яке проходило на острові Сан-Джорджо-Маджоре, були присутні 200 людей.

Серед зірок - родина Кардаш'ян-Дженнер, Опра, Ашер, Орландо Блум, Леонардо ДіКапріо та інші.

Лорен почала планувати створення наряду ще півтора року тому. На дизайн її надихнули фотографії Софі Лорен.

"Я досліджувала світлини наречених 1950-х років. Хотіла згадати минуле і побачила Софі Лорен, її руки були ось так (імітує молитовну позу). Вона була у високому мереживі аж до шиї. Я сказала: "Це воно. Це та сама сукня", - поділилася вона.

Lauren Sánchez is wearing a custom made BRIDAL Dolce & Gabbana dress for her wedding with Jeff Bezos, inspired by the look of Sophia Loren in a movie ‘Houseboat’ of 1958. pic.twitter.com/vqmXSKJsIz