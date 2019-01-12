Синод Вселенского патриархата назначил главу своей ставропигии в Киеве

Фото: Андреевская церковь (РБК-Украина)

Им стал архимандрит Михаил (Анищенко)

Священный синод Вселенского патриархата назначил председателем киевской Ставропигии (Андреевской церкви), которая является постоянным представительством Константинопольской церкви в украинской столице, архимандрита Михаила (Анищенко). Об этом Romfea заявили источники в Константинополе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Отметим, Андреевская церковь выполняет роль резиденции Вселенского патриарха Варфоломея и представительства Константинопольской церкви.

Новоназначенный архимандрит Михаил (Анищенко) станет ее предстоятелем.

Напомним, в октябре 2018 года Верховная рада Украины поддержала в первом чтении за основу и в целом законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю. За закон со второго раза проголосовали 237 депутатов ВР (сначала 216).

7 ноября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю.

7 января 2019 года в Андреевской церкви состоялось Рождественское богослужение, которое возглавил экзарх Вселенского патриарха епископ Илларион.