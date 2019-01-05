Экзарх Вселенского патриарха возглавит богослужение в Андреевской церкви 7 января

Фото: Андреевская церковь (РБК-Украина)

Богослужение возглавит экзарх Вселенского патриарха епископ Илларион

В Ставропигии Вселенской патриархии в Украине - Андреевской церкви - 7 января 2019 года в 9:30 начнется Рождественское богослужение, которое возглавит экзарх Вселенского патриарха епископ Илларион. Об этом сообщили в Православной церкви Украины.

"Это первое богослужение в Ставропигии - представительстве Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве после предоставления Православной церкви Украины (ПЦУ) Томоса об автокефалии", - говорится в сообщении.

Возглавит богослужение экзарх Вселенского патриарха Варфоломея в Украине епископ Илларион (Рудник).

Напомним, в Андреевской церкви утром 13 декабря проходила первая литургия, которую проводили экзархи Вселенского патриархата. Первую архиерейскую литургию проводили экзархи Вселенского патриархата, которому ранее Украина передала Андреевскую церковь в безвозмездное пользование.

Добавим, что сегодня утром украинская делегация прибыла в турецкий город Стамбул получать томос Вселенского патриарха об автокефалии Православной церкви в Украине.