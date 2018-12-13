В Андреевской церкви проходит литургия с участием экзархов Константинополя

Фото: Андреевская церковь (РБК-Украина)

Сегодня проходит первое служение в переданной Константинополю церкви

В Андреевской церкви утром 13 декабря началась первая литургия, которую проводят экзархи Вселенского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что первую архиерейскую литургию проводят экзархи Вселенского патриархата, которому ранее Украина передала Андреевскую церковь в безвозмездное пользование. Отметим, 13 декабря православные отмечают день Андрея Первозванного.

Только что в Андреевской церкви в Киеве началась первая литургия, которую служит экзарх Константинопольского патриархата тут епископ Иларион. Первый раз помянули Варфоломея, чего в этом городе не делали столько столетий. Фантастика конечно все это. P.S. Служба по церковно-славянски и некоторые элементы по-гречески. Опубліковано Saken Aymurzaev Четвер, 13 грудня 2018 р.

Напомним, ранее в УПЦ Киевского патриархата назвали вопросы, вынесенные на Объединительный собор 15 декабря. По словам пресс-секретаря УПЦ КП Евстратия Зори, участники собора должны принять решения о создании поместной церкви, избрать предстоятеля и одобрить устав. По его мнению, это все должно решиться в течение одного дня.

Источники РБК-Украина сообщали, что по итогам объединительного Собора предстоятелю УПЦ Киевского патриархата Филарету могут предоставить титул "почетного патриарха". В то же время в ходе визита в Чернигов на прошлой неделе он призвал не обращать внимания на слухи о том, что он не будет выдвигаться на пост главы поместной церкви.