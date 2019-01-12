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Синод Вселенського патріархату призначив главу своєї ставропігії в Києві

Новини » Політика    12.01.2019 - 20:40
Синод Вселенського патріархату призначив главу своєї ставропігії в Києві
Фото: Андріївська церква (РБК-Україна)

Ним став архімандрит Михаїл (Аніщенко)

Священний синод Вселенського патріархату призначив головою київської Ставропігії (Андріївської церкви), яка є постійним представництвом Константинопольської церкви в українській столиці, архимандрита Михаїла (Аніщенко). Про це Romfea заявили джерела в Константинополі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Зазначимо, Андріївська церква виконує роль резиденції Вселенського патріарха Варфоломія і представництва Константинопольської церкви.

Новопризначений архімандрит Михаїл (Аніщенко) стане її предстоятелем.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Верховна рада України підтримала в першому читанні за основу і в цілому законопроект №9208 про передачу Андріївської церкви Константинополю. За закон з другого разу проголосували 237 депутатів ВР (спочатку 216).

7 листопада 2018 року президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9208 про передачу Андріївської церкви Константинополя.

7 січня 2019 року в Андріївській церкві відбулося Різдвяне богослужіння, яке очолив екзарх Вселенського патріарха єпископ Іларіон.

Сьогодні в Андріївській церкві відбудеться перше богослужіння після отримання томосу
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