Синод Вселенського патріархату призначив главу своєї ставропігії в Києві

Ним став архімандрит Михаїл (Аніщенко)
Священний синод Вселенського патріархату призначив головою київської Ставропігії (Андріївської церкви), яка є постійним представництвом Константинопольської церкви в українській столиці, архимандрита Михаїла (Аніщенко). Про це Romfea заявили джерела в Константинополі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Зазначимо, Андріївська церква виконує роль резиденції Вселенського патріарха Варфоломія і представництва Константинопольської церкви.
Новопризначений архімандрит Михаїл (Аніщенко) стане її предстоятелем.
Нагадаємо, в жовтні 2018 року Верховна рада України підтримала в першому читанні за основу і в цілому законопроект №9208 про передачу Андріївської церкви Константинополю. За закон з другого разу проголосували 237 депутатів ВР (спочатку 216).
7 листопада 2018 року президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9208 про передачу Андріївської церкви Константинополя.
7 січня 2019 року в Андріївській церкві відбулося Різдвяне богослужіння, яке очолив екзарх Вселенського патріарха єпископ Іларіон.