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Синод УПЦ МП позбавив сану двох ієрархів, які брали участь у Соборі

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 13:45
Синод УПЦ МП позбавив сану двох ієрархів, які брали участь у Соборі
Фото: митрополити Олександр і Симеон на Соборі (facebook.com/oBohdanTymoshenko)

Також були прийняті відповідні рішення щодо священиків і дияконів

Синод Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) зняв з посади двох ієрархів, які взяли участь в Об'єднавчому соборі в Києві 15 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент.

Повідомляється, що синод УПЦ МП зняв з посади двох ієрархів, які взяли участь в Об'єднавчому соборі, і віддав їх анафемі.

"Священний Синод змушений був прийняти рішення щодо двох наших архієреїв, які, незважаючи на рішення Архієрейського Собору і священного Синоду, взяли участь у зборах 15 грудня. Тому священний Синод звільнив від управління єпархією та тимчасово відсторонив від служіння митрополита Вінницького і Панського Симеона. З посади звільнено вікарний єпископ Київської митрополії - митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко)", - сказав він.

Також були прийняті відповідні рішення щодо священиків і дияконів, які брали участь в Об'єднавчому Соборі.

Місце митрополита Олександра (Драбинка) зайняв архімандрит Діонісій (Пилипчук). Вікарним архієреєм Дніпропетровської єпархії став архімандрит Андрій.

Нагадаємо, УПЦ МП зібралася на позачерговий синод після Об'єднавчого собору українських церков. Повідомляється, що в резиденції митрополита Онуфрія у Києво-Печерській лаврі почався позачерговий синод з участю митрополитів Одеського та Ізраїльського Агафангела, Сімферопольського і Кримського Лазаря, Хустського і Виноградівського Марка, Донецького і Маріупольського Іларіона та інших ієрархів.

Зазначимо, що на Об'єднавчий собор прибули не менше двох ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. Зокрема, на Собор прибули митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ МП Олександр (Драбинко), а також митрополит Вінницький і Барський Симеон.

Крім того, після літургії, у Михайлівському соборі предстоятель нової церкви Єпіфаній (Думенко) заявив, що Православна церква України готова прийняти ієрархів УПЦ Московського патріархату.

Собор Московського патріархату у Вінниці перейшов до нової церкви Московський патріархат зібрався на позачерговий синод через Собор
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