Без синьо-жовтих кольорів: в ЗМІ розповіли про вимоги до майбутньої путінської масовки
Організатори концерту в Москві з нагоди річниці війни в України оголосили свої дивакуваті вимоги до масовки. Учасникам пропонують продатись "аж" за 500 рублів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Можем обьяснить".
Як пише канал, учасники масовки, які повинні продемонструвати підтримку російському диктатору Володимиру Путіну, повинні дотримуватись відповідних вимог:
- прибути до стадіону Лужники не пізніше 13-ої години;
- заборонено приходити в форменому та спеціальному одязі або використовувати логотип метрополітену;
- заборонено вдягати щось жовте та синє;
- заборонено приносити з собою плакати, оскільки вони будуть видані вже на місці.
"У масовки вперше стали збирати паспортні дані. Такі вимоги надіслав один з організаторів заходу кореспонденту МО. Він попросив вказати ПІБ, дату і місце народження, серію і номер паспорта, а також дату його видачі. За явку на концерт пообіцяли 500 рублів, які виплатять наступного дня. Торік організатори масовки на концерт на честь річниці анексії Криму не просили паспортних даних - тільки прізвище та ім'я", - пише канал.
Одній з кореспонденток каналу відмовили в участі мітингу через те, що вона "занадто хороша".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російський диктатор готує "свято" на річницю повномасштабного вторгнення на територію України. Однак цього разу масовці заплатять дещо менше.
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