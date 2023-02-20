Без синьо-жовтих кольорів: в ЗМІ розповіли про вимоги до майбутньої путінської масовки

Організатори концерту в Москві з нагоди річниці війни в України оголосили свої дивакуваті вимоги до масовки. Учасникам пропонують продатись "аж" за 500 рублів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Можем обьяснить ".

Як пише канал, учасники масовки, які повинні продемонструвати підтримку російському диктатору Володимиру Путіну, повинні дотримуватись відповідних вимог:

прибути до стадіону Лужники не пізніше 13-ої години;

заборонено приходити в форменому та спеціальному одязі або використовувати логотип метрополітену;

заборонено вдягати щось жовте та синє;

заборонено приносити з собою плакати, оскільки вони будуть видані вже на місці.

"У масовки вперше стали збирати паспортні дані. Такі вимоги надіслав один з організаторів заходу кореспонденту МО. Він попросив вказати ПІБ, дату і місце народження, серію і номер паспорта, а також дату його видачі. За явку на концерт пообіцяли 500 рублів, які виплатять наступного дня. Торік організатори масовки на концерт на честь річниці анексії Криму не просили паспортних даних - тільки прізвище та ім'я", - пише канал.

Одній з кореспонденток каналу відмовили в участі мітингу через те, що вона "занадто хороша".