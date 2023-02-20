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Без сине-желтого цвета: в СМИ рассказали о требованиях к будущей путинской массовке

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Понедельник 20 февраля 2023 18:25
Без сине-желтого цвета: в СМИ рассказали о требованиях к будущей путинской массовке Фото: в СМИ рассказали о требованиях к предстоящей путинской массовке (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Организаторы концерта в Москве по случаю годовщины войны в Украине объявили свои странные требования к массовке. Участникам предлагают продаться "аж" за 500 рублей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить".

Как пишет канал, участники массовки, которые должны продемонстрировать поддержку российскому диктатору Владимиру Путину, должны соблюдать соответствующие требования:

  • прибыть на стадион Лужники не позднее 13 часов;
  • запрещено приходить в форменной и специальной одежде или использовать логотип метрополитена;
  • запрещено одевать что-то желтое и синее;
  • запрещено приносить с собой плакаты, поскольку они будут изданы на месте.

"У массовки впервые стали собирать паспортные данные. Такие требования прислал один из организаторов мероприятия корреспонденту МО. Он попросил указать ФИО, дату и место рождения, серию и номер паспорта, а также дату его выдачи. За явку на концерт пообещали 500 рублей, которые выплатят на следующий день. В прошлом году организаторы массовки на концерт в честь годовщины аннексии Крыма не просили паспортных данных - только фамилию и имя", - пишет канал.

Одной из корреспонденток канала отказали в участии митинга из-за того, что она "слишком хороша".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российский диктатор готовит "праздник" к годовщине полномасштабного вторжения на территорию Украины. Однако в этот раз массовке заплатят несколько меньше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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