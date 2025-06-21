Сіннер записав пісню з легендарним Андреа Бочеллі: приводом стала поразка від Алькараса

Перша ракетка світу Яннік Сіннер став частиною несподіваного творчого дуету з легендарним італійським оперним співаком Андреа Бочеллі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал співака.
Прем'єра емоційної музичної композиції Polvere e Gloria ("Пил і слава") відбулася 20 червня.
Пісня виконана двома мовами – англійською та італійською, а супроводжується відеокліпом із архівними кадрами дитинства Сіннера та Бочеллі. У відео також можна побачити сцену, де тенісист підписує ракетку для легендарного тенора, а також як вони грають у шахи.
У музичному дуеті Сіннер не співає, а лише зачитує мотиваційні, проте достатньо шаблонні фрази, що звучать між вокальними партіями Бочеллі:
Сам Сіннер назвав участь у проєкті "зворушливою та надихаючою подією", зізнавшись, що ніколи не уявляв, як його голос прозвучить у пісні разом з Бочеллі.
66-річний співак – великий шанувальник спорту. Він виступав на церемоніях відкриття та закриття зимових Олімпійських ігор-2006 у Турині, а також на футбольних чемпіонатах світу 2010 року та Євро-2020.
Теніс теж дуже близький йому. Зокрема, в листопаді 2023 року 20-разовий чемпіон турнірів Гренд Слем Роджер Федерер відвідав концерт Бочеллі в Цюриху. Перед виконанням фінальної композиції співак запросив Роджера на сцену.
"Сьогодні серед нас – жива легенда, Роджер Федерер. Для мене велика честь присвятити йому фінальну арію – за ті емоції, які він подарував усім нам", - сказав Бочеллі й виконав одну зі своїх найвідоміших арій Nessun Dorma.
Федерер не зміг стримати сліз, а після виступу вони разом пішли зі сцени.
Стосовно спільного проєкту з Сіннером, Бочеллі зізнався, що таким чином вирішив підтримати свого співвітчизника після прикрої поразки у фіналі "Ролан Гаррос"-2025 від іспанця Карлоса Алькараса.
Яннік Сіннер та Андреа Бочеллі (фото: instagram.com/andreabocelliofficial)
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