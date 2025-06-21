Синнер записал песню с легендарным Андреа Бочелли: поводом стало поражение от Алькараса

Первая ракетка мира Янник Синнер стал частью неожиданного творческого дуэта с легендарным итальянским оперным певцом Андреа Бочелли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал певца.
Премьера эмоциональной музыкальной композиции Polvere e Gloria ("Пыль и слава") состоялась 20 июня.
Песня исполнена на двух языках - английском и итальянском, а сопровождается видеоклипом с архивными кадрами детства Синнера и Бочелли. В видео также можно увидеть сцену, где теннисист подписывает ракетку для легендарного тенора, а также как они играют в шахматы.
В музыкальном дуэте Синнер не поет, а лишь зачитывает мотивационные, но достаточно шаблонные фразы, звучащие между вокальными партиями Бочелли:
Сам Синнер назвал участие в проекте "трогательным и вдохновляющим событием", признавшись, что никогда не представлял, как его голос прозвучит в песне вместе с Бочелли.
66-летний певец - большой поклонник спорта. Он выступал на церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских игр-2006 в Турине, а также на футбольных чемпионатах мира 2010 года и Евро-2020.
Теннис тоже очень близок ему. В частности, в ноябре 2023 года 20-кратный чемпион турниров Грэнд Слэм Роджер Федерер посетил концерт Бочелли в Цюрихе. Перед исполнением финальной композиции певец пригласил Роджера на сцену.
"Сегодня среди нас - живая легенда, Роджер Федерер. Для меня большая честь посвятить ему финальную арию - за те эмоции, которые он подарил всем нам", - сказал Бочелли и исполнил одну из своих самых известных арий Nessun Dorma.
Федерер не смог сдержать слез, а после выступления они вместе ушли со сцены.
Относительно совместного проекта с Синнером, Бочелли признался, что таким образом решил поддержать своего соотечественника после обидного поражения в финале "Ролан Гаррос"-2025 от испанца Карлоса Алькараса.
Янник Синнер и Андреа Бочелли (фото: instagram.com/andreabocelliofficial)
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