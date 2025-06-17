Секрети енергії Джоковича: як зірка тенісу підтримує топ-форму в 38 років

Новак Джокович - один із найвидатніших тенісистів усіх часів, каже, що здоров'я - це секрет його довгої та успішної кар'єри.

Що саме допомогає тенісисту бути в такій формі, розповідає РБК-Україна з посиланням на Financial Time.

Який режим дня у Новака Джоковича

Нещодавно Джокович розповів про свій щоденний розпорядок, який включає все: від вдячності та медитації до смузі та плавання в морі.

Спортсмен не починає свій день з перевірки телефону чи тренування. Натомість він починає з моменту тиші.

"Сама мить, коли я прокидаюся, - це завжди молитва. Це завжди вираз вдячності, перш за все, за те, що я живий, за те, що маю ще один шанс прожити цей день", - поділився він.

Відразу після цього він зволожує організм спеціальним напоєм: теплою водою, змішаною з лимоном, дрібкою солі та сумішшю для відновлення мінералів. Сніданок у нього легкий, але корисний. Він часто п'є смузі з фруктів, таких як ягоди та фініки, а також суперпродукти, такі як насіння конопель, порошок маки та блакитна спіруліна.

"Я люблю фініки, можу їсти їх цілий день", - сказав спортсмен.

Він також додає у смузі зелений порошок, виготовлений з морських водоростей.

Новак Джокович (фото: instagram.com/djokernole)

Щоденна активність

Джокович не обирає каву, щоб залишатися енергійним.

"Я не п'ю каву. Я час від часу обираю зелений чай", - сказав він.

Як закінчує день тенісист

Після активного відпочинку протягом усього дня Джокович завершує день відновленням. Він використовує крижані ванни та сауну, щоб розслабити м’язи та підготувати тіло до наступного дня. Це допомагає зменшити біль та підтримувати високий рівень енергії.