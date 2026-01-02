Синій металік і фасон "русалка": дружина Усика вразила святковим "луком"

Який "лук" вибрала дружина Усика

Катерина вибрала костюм, що складається з максіспідниці та вкороченого топа, повністю вкритих дрібними синіми лелітками.

Завдяки особливому розташуванню декоративних елементів тканина створює ефект "луски" або мерехтливих хвиль, які змінюють відтінок залежно від освітлення. Візуально це нагадує поверхню вечірнього моря - глибоку, рухливу та багатогранну.

Фасон спідниці - "русалка" - м’яко підкреслює силует і додає образу жіночності. Водночас верх балансує композицію: вкорочений топ із вільними, структурованими рукавами у стилі кейпу формує архітектурний об’єм у верхній частині та робить "лук" більш концептуальним.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Колір, що працює на статус

Насичений синій металік - один із ключових відтінків для вечірніх виходів останніх сезонів. Він виглядає стримано, але водночас розкішно, не перевантажуючи образ зайвою драматичністю.

У випадку Катерини Усик цей колір підкреслює статусність і впевненість, залишаючись у межах елегантної святкової класики.

Катерина Усик показала святковий образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Б’юті-образ: баланс і мінімалізм

Щоб не перевантажувати образ активною фактурою, Катерина зробила ставку на лаконічні деталі.

Макіяж виконаний у нюдових тонах з акцентом на рівний тон шкіри та виразний погляд.

Зачіска - гладко зачесане назад волосся - підкреслює риси обличчя та дозволяє костюму залишатися головним акцентом.

"Лук" Катерини Усик - це наочний приклад того, як можна поєднати традиційне святкове сяйво з трендовим кроєм, фактурністю та продуманими контрастами.

Такий образ легко вписується у формат світської події та водночас відповідає актуальним fashion-настроям, де індивідуальність і сміливість стають головними маркерами стилю.

Дружина Усика показала модний образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)