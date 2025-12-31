ua en ru
Шовкова спідниця та мереживний корсет: стильний "лук" від молодшої доньки Брежнєвої

Середа 31 грудня 2025 16:30
UA EN RU
Шовкова спідниця та мереживний корсет: стильний "лук" від молодшої доньки Брежнєвої Молодша донька Віри Брежнєвої (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
Автор: Катерина Собкова

Молодша донька Віри Брежнєвої Сара Кіперман знову привернула увагу мережі своїм бездоганним відчуттям стилю. Її новий образ із мереживним корсетом і шовковою спідницею поєднує ніжність і сучасну елегантність, демонструючи тренди сезону.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Головний акцент - мереживний корсет

Центральним елементом "луку" Сари став ніжно-бежевий корсет із напівпрозорого мережива. Класичні кісточки та делікатна шнурівка на спині не тільки підкреслюють талію, а й додають вінтажного шарму.

Поєднання щільних вставок та легкого мережива створює ефект витонченості, не перевантажуючи силует, що робить образ одночасно ніжним і структурованим.

Шовкова спідниця та мереживний корсет: стильний &quot;лук&quot; від молодшої доньки БрежнєвоїСара Кіперман (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Спідниця-сліп: шовкова елегантність

Для балансу Сару доповнила образ спідницею максі з атласу у кольорі айворі.

Шовк ідеально контрастує зі структурованим верхом, а світлий монохром (поєднання бежевого та молочного) візуально витягує силует, роблячи його більш тендітним і граційним.

Такий прийом давно має популярність серед стилістів, адже підкреслює витонченість фігури, не перевантажуючи образ.

Шовкова спідниця та мереживний корсет: стильний &quot;лук&quot; від молодшої доньки БрежнєвоїМолодша донька Віри Брежнєвої показала святковий "лук" (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Аксесуари та деталі

Образ Сари продуманий до дрібниць. Біла стьобана сумка Chanel на ланцюжку додає елегантного акценту та відразу підіймає статус луку до рівня світського заходу.

Бежеві човники з гострим носком зливаються з тоном шкіри, створюючи ефект "нескінченних" ніг, а тонкий підвіс на шиї та лаконічні браслети не відвертають увагу від головного елемента - корсета.

Шовкова спідниця та мереживний корсет: стильний &quot;лук&quot; від молодшої доньки БрежнєвоїДонька Брежнєвої задає тренди (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Чому цей "лук" актуальний

"Лук" Сари Кіперман ідеально демонструє один із головних трендів сезону - поєднання ніжності та впевненості. Корсет більше не обмежується роллю елемента спідньої білизни; він стає повноцінною частиною вечірнього гардероба.

Такий ансамбль доречний на святкування Нового року, урочисту вечерю, випускний бал або світський захід, де важлива увага до деталей і відчуття стилю.

Поради для повторення образу

Щоб створити подібний лук, вибирайте корсет, який добре тримає форму і підкреслює талію. Його краще поєднувати з максимально простим низом - прямими штанами або шовковою спідницею.

Додаткові аксесуари повинні бути мінімалістичними: маленька сумка, тонкий підвіс і елегантні браслети допоможуть зберегти баланс між витонченістю і сучасним трендом.

Шовкова спідниця та мереживний корсет: стильний &quot;лук&quot; від молодшої доньки БрежнєвоїМолодша донька Віри Брежнєвої (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

