Сини Трампа хочуть придбати українські технології дронів (деталі)

Сини президента США Дональда Трампа, Ерік та Дональд-молодший, інвестували у стартап Powerus, який планує купувати українських виробників безпілотників. Компанія має намір ліцензувати українські технології для виробництва дронів на території Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Стартап Powerus планує вийти на біржу NASDAQ через механізм "зворотного злиття" з компанією Aureus Greenway Holdings, яка наразі володіє полями для гольфу у Флориді. Серед ключових акціонерів цієї структури - інвестиційний фонд родини Трампів American Ventures.
Окрім того, акціонером проєкту є компанія Unusual Machines, що займається виробництвом компонентів для дронів. Членом її консультативної ради та співвласником є Дональд Трамп-молодший.
Гендиректор Powerus Ендрю Фокс пояснив таку зміну профілю бізнесу тим, що ринок дронів розвиватиметься значно швидше за ринок гольфу.
Співзасновник Powerus і ветеран Сил спеціальних операцій США Бретт Велікович підтвердив, що компанія вже веде переговори з українськими розробниками. Мета стартапу - або повний викуп українських підприємств, або ліцензування їхніх технологій.
За словами Веліковича, досвід українських виробників, здобутий у реальних бойових умовах, є надзвичайно цінним для створення ефективних безпілотників у США.
Заснований у 2025 році стартап Powerus стрімко увірвався на ринок DefenseTech США. Компанія з офісом у Флориді фокусується на потужних безпілотниках для моря та повітря, які можуть підіймати вантажі масою до 450 кг, і впроваджує інновації в галузі пожежогасіння.
Особливу увагу привертає зв’язок стартапу з родиною Трампа та його активний інтерес до українських військових технологій, які Powerus планує закуповувати для власних розробок.
Україна пропонує світу революційно дешевий спосіб боротьби з іранськими безпілотниками. Поки одна ракета до системи Patriot обходиться бюджету в 4 млн доларів, український дрон-перехоплювач коштує лише лічені тисячі доларів, що робить його ідеальним інструментом проти "Шахедів" (30 тисяч доларів за одиницю). Цей технологічний прорив привернув увагу Пентагону та уряду Катару.
Як повідомляють іноземні ЗМІ, ці держави розглядають можливість імпорту українських технологій для захисту свого повітряного простору за мінімальні кошти.