Сыновья Трампа хотят приобрести украинские технологии дронов (детали)

Стартап Powerus планирует выйти на биржу NASDAQ через механизм "обратного слияния" с компанией Aureus Greenway Holdings, которая сейчас владеет полями для гольфа во Флориде. Среди ключевых акционеров этой структуры - инвестиционный фонд семьи Трампов American Ventures.

Кроме того, акционером проекта является компания Unusual Machines, занимающаяся производством компонентов для дронов. Членом ее консультативного совета и совладельцем является Дональд Трамп-младший.

Гендиректор Powerus Эндрю Фокс объяснил такое изменение профиля бизнеса тем, что рынок дронов будет развиваться значительно быстрее рынка гольфа.

Планы относительно украинских технологий

Сооснователь Powerus и ветеран Сил специальных операций США Бретт Великович подтвердил, что компания уже ведет переговоры с украинскими разработчиками. Цель стартапа - либо полный выкуп украинских предприятий, либо лицензирование их технологий.

По словам Великовича, опыт украинских производителей, полученный в реальных боевых условиях, является чрезвычайно ценным для создания эффективных беспилотников в США.

Что известно о Powerus

Основанный в 2025 году стартап Powerus стремительно ворвался на рынок DefenseTech США. Компания с офисом во Флориде фокусируется на мощных беспилотниках для моря и воздуха, которые могут поднимать грузы массой до 450 кг, и внедряет инновации в области пожаротушения.

Особое внимание привлекает связь стартапа с семьей Трампа и его активный интерес к украинским военным технологиям, которые Powerus планирует закупать для собственных разработок.