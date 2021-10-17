Синхронные победы лидеров и ковидное расследование: итоги 11-го тура УПЛ

Тур начался еще в пятницу, 15 октября, центральным по вывеске матче "Шахтер" - "Заря". Однако никакой интриги в поединке не оказалось. Луганчане, которые со старта сезона выступают крайне нестабильно, а в еврокубках и вовсе проваливают пока все поединки, полностью уступили "горнякам", хотя и пытались играть в открытый футбол. В итоге "Шахтер" отгрузил оппонентам по три гола в каждом из таймов, пропустив лишь однажды.

Вслед за "горняками" свои три очка взяло киевское "Динамо". Хотя именно "бело-синие" пропустили первыми от "Львова", однако затем забили четырежды.

Главным скандалом этого тура стал несостоявшийся матч между "Ингульцом" и "Рухом". Львовяне обратились к дирекции УПЛ с просьбой о переносе матча из-за сложной ситуации с коронавирусом - в составе "Руха" положительные тесты сдали 6 игроков, из которых все вратари команды, а также 4 члена главной команды. Правда, в "Ингульце" не очень поверили во вспышку ковида в стане соперников, попросив УПЛ детально расследовать перенесенный матч.

"Для предотвращения манипуляций и соблюдений правил Fair Play сообщаем, что согласно инсайдерской информации, по состоянию на 13.10.20021 заявленные на сезон вратари "Руха" отсутствуют в информационной системе Центра общественного здоровья Минздрава как лица, болеющие COVID-19. В связи с этим, "Ингулец" обратился в дирекцию УПЛ с просьбой провести детальное расследование данного факта. Мы ждем быструю реакцию УПЛ и публичное разбирательство этой ситуации", - говорится в сообщении на сайте "Ингульца".

Завершится тур завтрашним поединком между "Черноморцем" и "Вересом". Все результаты тура:

"Шахтер" - "Заря" 6:1

Фернандо, 11, 36, Педриньо, 28, Тете, 71, 90+1, Сикан, 80 - Гладкий, 63

"Мариуполь" - "Металлист-1925" 1:2

Кулаков, 3 - Марлисон, 71, Зубков, 90

"Львов" - "Динамо" 1:4

Фране, 36 (п) - Буяльский, 38, Цыганков, 45+1, Гармаш, 58, 83

"Днепр-1" - "Колос" 2:0

Игнатенко, 23, Довбык, 38

"Минай" - "Десна" 0:0

"Александрия" - "Ворскла" 1:2

Калюжный, 53 - Рангел, 14, 39

Удаление у "Александрии": Кожушко, 77

"Черноморец" - "Верес" 18 октября, 19:30

"Ингулец" - "Рух" матч перенесен на неопределенную дату