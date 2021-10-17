Синхронні перемоги лідерів і ковідне розслідування: підсумки 11-го туру УПЛ

Тур розпочався ще в п'ятницю, 15 жовтня, в матчі "Шахтар" - "Зоря". Однак ніякої інтриги в поєдинку не виявилося. Луганчани, які зі старту сезону виступають вкрай нестабільно, а в єврокубках і зовсім провалюють поки всі поєдинки, повністю поступилися "Гірникам", хоча і намагалися грати у відкритий футбол. У підсумку "Шахтар" відвантажив опонентам по три голи в кожному з таймів, пропустивши лише одного разу.

Слідом за "гірниками" свої три очки взяло київське "Динамо". Хоча саме "біло-сині" пропустили першими від "Львова", проте потім забили чотири рази.

Головним скандалом цього туру став матч між "Інгульцем" і "Рухом". Львів'яни звернулися до дирекції УПЛ з проханням про перенесення матчу через складну ситуацію з коронавірусом - у складі "руху" позитивні тести здали 6 гравців, з яких всі воротарі команди, а також 4 члени головної команди. Правда, в "Інгульці" не дуже повірили у спалах ковіда в стані суперників, попросивши УПЛ детально розслідувати перенесений матч.

"Для запобігання маніпуляціям та дотриманням правил Fair Play повідомляємо, що згідно інсайдерської інформації, станом на 13.10.20021 заявлені на сезон воротарі "руху" відсутні в інформаційній системі Центру громадського здоров'я МОЗ як особи, які хворіють на COVID-19. У зв'язку з цим, "Інгулець" звернувся до дирекції УПЛ з проханням провести детальне розслідування даного факту. Ми чекаємо швидку реакцію УПЛ і публічний розгляд цієї ситуації", - йдеться в повідомленні на сайті "Інгульця".

Завершиться тур завтрашнім поєдинком між "Чорноморцем" і "Вересом". Всі результати туру:

"Шахтар" - "Зоря" 6:1

Фернандо, 11, 36, Педріньо, 28, Тете, 71, 90 + 1, Сікан, 80-Гладкий, 63

"Маріуполь" - "Металіст-1925" 1:2

Кулаков, 3 - Марлисон, 71, Зубков, 90

"Львів" - "Динамо" 1:4

Фране, 36 (п) - Буяльський, 38, Циганков, 45+1, Гармаш, 58, 83

"Дніпро-1" - "Колос" 2:0

Ігнатенко, 23, Довбик, 38

"Минай" - "Десна" 0:0

"Олександрія" - "Ворскла" 1:2

Калюжний, 53-Рангел, 14, 39

Видалення у "Олександрії": Кожушко, 77

"Чорноморець" - "Верес" 18 Жовтня, 19:30

"Інгулець" - "Рух" матч перенесено на невизначену дату