Сингапурський чізкейк: простий рецепт найніжнішого десерту літа

Сингапурський чізкейк свого часу підкорив серця гурманів у всьому світі. Він не має печивної основи (як, наприклад, нью-йоркський), надзвичайно легкий і буквально тремтить, коли ви подаєте його на стіл. А головне - готується з простих інгредієнтів, які є майже в кожному холодильнику.

РБК-Україна пропонує рецепт цього десерту, який ідеально підходить для літніх вечорів, родинних зустрічей або якщо ви хочете вразити гостей, не докладаючи надлюдських зусиль.

Що таке сингапурський чізкейк

Сингапурський чізкейк - це легкий, повітряний і надзвичайно ніжний десерт, який поєднує в собі риси класичного сирника (чізкейка) та бісквітного суфле. Його частіше називають японським бавовняним чізкейком (Japanese Cotton Cheesecake), а ще - суфле-чізкейком завдяки його м’якій, “повітряній” структурі.

Попри назву, десерт найбільше асоціюється з Японією. Водночас саме в Сингапурі, а також у Малайзії, Тайвані, Гонконгу та інших країнах Південно-Східної Азії, він здобув величезну популярність. Звідси і походить його побутова назва - “сингапурський”.

На відміну від класичного американського варіанта, сингапурський чізкейк не має основи з печива. Він менш жирний, оскільки готується на вершковому сирі, але з великою кількістю збитих яєчних білків. Його текстура дуже легка, пухка і пориста.

Смак ніжний, сирний, не надто солодкий, з делікатним ароматом. Випікається такий чізкейк на водяній бані, що дозволяє зберегти вологу й забезпечити м’яку структуру.

Сингапурський чізкейк: інгредієнти для приготування

Для меренги (білки)

5 яєчних білків

1/4 ч. л. лимонного соку або оцту

50 г цукру

Для основного тіста

5 жовтків

225 г крем-сиру (типу Philadelphia)

55 г вершкового масла

125 мл молока

50 г цукру

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю

1/4 склянки борошна (можна замінити на рисове або mochiko для безглютенової версії)

Для прикраси (за бажанням): полуниця, цукрова пудра, улюблені фрукти, мед, порошок матчі тощо.

Як готувати сингапурський чізкейк

Акуратно відокремте 5 яєчних жовтків від білків. Жовтки помістіть в одну миску, білки - в чашу міксера.

У каструлю з товстим дном помістіть вершкове масло, вершковий сир та 1/4 склянки цукру. Розігрівайте на повільному вогні, постійно помішуючи, до отримання однорідної та гладкої суміші.

Зніміть каструлю з вогню. Поступово додайте жовтки до сирно-масляної суміші. Обережно, але ретельно перемішайте.

Всипте кукурудзяний крохмаль та борошно. Знову добре перемішайте, щоб не було грудочок.

Додайте молоко та, за бажанням, ванільний екстракт або інші ароматизатори.

Добре перемішайте. Тісто повинно вийти гладким і рідким, проціджувати його не потрібно.

Відставте тісто вбік. У чистій чаші міксера збийте яєчні білки до стійких піків.

Порада для збивання білків. Починайте з середньої швидкості, поступово збільшуючи до середньо-високої, а потім до високої (по 2-3 хвилини на кожній швидкості). Оцет чи лимонний сік додайте, коли з'явиться піна. Цукор поступово всипайте, коли білки стануть дуже білими і пінистими.

Процес приготування чізкейка (фото: Serious Eats / Amanda Suarez)

Розігрійте духовку до 165°C. Підготуйте парову баню: налийте воду у глибоку прямокутну форму для випікання або деко та помістіть її у духовку.

З цих інгредієнтів вийде один чизкейк діаметром 20 см або два по 15 см. Дно форм застеліть круглим пергаментним папером, а бортики - прямокутними смужками пергаменту.

Після того, як білки збиті до стійких піків, додайте невелику частину меренги до тіста і добре перемішайте. Повторіть цей крок ще двічі.

Вилийте тісто до решти меренги та обережно перемішайте лопаткою методом складання.

Важливо! Якщо перемішати надмірно, чизкейк не підніметься. Якщо недомішати, він буде нерівномірним - білки піднімуться вгору, а тісто осяде.

Вилийте однорідне, але не надмірно перемішане тісто у підготовлену форму (форми). Випікайте на паровій бані 25 хвилин при 165°C. До речі, температура може змінюватися залежно від вашої духовки. Якщо чизкейк не піднімається, температура занизька - підніміть на 5-10 градусів.

Процес приготування чізкейка (фото: Serious Eats / Amanda Suarez)

Після 25 хвилин чизкейк повинен піднятися. Якщо ні, дайте йому ще час при тій же температурі. Щойно він добре підніметься, злегка прочиніть дверцята духовки на 10 секунд. Знизьте температуру до 120-130°C і випікайте ще 45 хвилин (на цьому етапі чизкейк може тріснути, якщо температура занадто висока).

Залиште чизкейк у вимкненій духовці ще на 10 хвилин.

Обережно вийміть форму з духовки. Накрийте чизкейк аркушем пергаментного паперу, потім тарілкою. Переверніть чизкейк догори дном. Обережно вийміть його з форми. Зніміть вологий пергамент, який був на дні. Покладіть новий аркуш пергаменту на низ.

Покладіть тарілку для подачі зверху на низ чизкейка і обережно переверніть його знову.

Готовий чізкейк має бути злегка пружним, м’яким і з ідеальною текстурою - між хмаринкою і кремом. Його можна подавати теплим або охолодженим. Але найефектніше він виглядає одразу після випікання, коли "танцює" на тарілці.

Сингапурський чізкейк (фото: Serious Eats / Amanda Suarez)