В Сингапуре зафиксированы первые случаи передачи коронавируса от человека к человеку

Министерство здравоохранения Сингапура заявило о первых случаях передачи китайского коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. Об этом сообщает агентство CNA.

Кроме того, власти страны заявили об увеличении количества заболевших на коронавирус. Так, подтверждены 6 новых случаев заражения коронавирусом. Из них - 4 случая передачи вируса от человека к человеку. Таким образом, общее количество заболевших в стране достигло 24 человек..

Напомним, по состоянию на 1 февраля, в Сингапуре насчитывалось 18 инфицированных вирусом 2019-nCoV.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Украины, на утро 4 февраля в мире зафиксировано больше 20 тыс. случаев заражением китайским коронавирусом. Число погибших от вируса нового типа в мире сейчас составляет 427 человек.

Также РБК-Украины сообщало, что передача коронавируса от человека к человеку зафиксирована в 3 странах, кроме Китая: Японии, Вьетнаме и Германии.