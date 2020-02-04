У Сінгапурі зафіксовано перші випадки передачі коронавіруса від людини до людини

Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру заявило про перші випадках передачі китайського коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини. Про це повідомляє агентство CNA.

Крім того, влада країни заявила про збільшення кількості хворих на коронавірус. Так, підтверджені 6 нових випадків зараження. З них - 4 випадки передачі вірусу від людини до людини. Таким чином, загальна кількість хворих в країні досягла 24 осіб.

Нагадаємо, станом на 1 лютого, в Сінгапурі налічувалося 18 інфікованих вірусом 2019-nCoV.

Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я України, на ранок 4 лютого в світі зафіксовано понад 20 тис. випадків зараженням китайським коронавірусом. Кількість загиблих від вірусу нового типу в світі зараз становить 427 чоловік.

Також РБК-України повідомляло, що передача коронавірусу від людини до людини зафіксована в 3 країнах, крім Китаю: Японії, В'єтнамі та Німеччини.